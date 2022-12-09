Жителям Самарской области рассказали, как продолжить обучение школьников при распространении вируса

Классы с большим количеством зараженных погут перейти на дистанционное обучение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области из-за сезонных простуд и перепада температур все больше жителей жалуются на плохое самочувствие. Горожане стали переживать за обучение детей в школах.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в эфире одного из государственных телеканалов, в каком случае следует переводить класс на дистанционное обучение. Условия такие же, как и при карантине. Если занятия пропускает более 20% учеников, следует отпустить класс домой и продолжить занятия в дистанционном формате. Такие методы позволят снизить число заболевших.

В последнее время в регионе растут показатели по простудным заболеваниям. На данный момент, количество зараженных выше эпидемиологического порога.

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