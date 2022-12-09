Губернатор Самарской области обратился к жителям в День героев Отечества

Жители Самарской области бережно хранят помять о своих предках-героях и чтут их подвиги

В пятницу, 9 декабря 2022 года, отмечается одна из памятных дат России - День героев Отечества. Главная традиция праздника - благодарить тех, кому мы обязаны, что живем под мирным небом. В связи с этим губернатор Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской области.

- Россия во все времена славилась своими героями. Мы чтим подвиги наших предков, которые отстояли свободу и независимость Отечества в борьбе с иноземными завоевателями, низко склоняем головы перед героями Великой Отечественной войны. Сегодня, равняясь на них, новое поколение героев встало на защиту наших братьев и сестер на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях, - отметил глава региона.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что наши солдаты и офицеры, участвующие в СВО, проявляют самоотверженность и героизм. Они ежедневно доказывают, что достойны называться потомками поколения победителей.

- Уверен, нас никому не сломить, и, как бы ни было трудно, победа будет за нами. Не сомневаюсь, что мы с вами справимся с любыми, даже самыми трудновыполнимыми задачами. Ведь по-другому мы не умеем, - обратился к самарцам губернатор.

Глава региона пожелал землякам крепкого здоровья, добра, благополучия, а также веры в счастливое, мирное будущее.

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