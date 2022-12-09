Грузовую «Газель» разорвало после столкновения с «КамАЗом» под Самарой 8 декабря 2022 года

Грузовой отсек "Газели" развалился на части Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в четверг, 8 декабря 2022 года, на 25 км трассы Самара — Новокуйбышевск в Волжском районе произошло серьезное ДТП. Там примерно в 18:00 грузовая «Газель» разбилась об «КамАЗ». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, аварию спровоцировал 27-летний водитель «Газели». Он, двигаясь в направлении Самары, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспорта. В результате автомобилист врезался в «КамАЗ» под управлением 50-летнего мужчины.

После ДТП по дороге раскидало бутылки с молоком Фото: ГУ МВД России по Самарской области

От «Газели» мало что осталось. Ее грузовой отсек развалился на части, как карточный домик. Судя по фото, водитель перевозил молочные продукты — по дороге раскидало бутылки.

Несмотря на столь серьезные повреждения авто, молодой человек выжил. Его с различными травмами увезли в ближайшую больницу. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все детали ДТП. Проводится проверка.

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