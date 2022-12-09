В Самарской области пьяный мужчина решил угнать грузовик, но не смог справиться с управлением

Пьяный мужчина бросил угнанный грузовик. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Большечерниговском районе Самарской области мужчина решил угнать чужой автомобиль. Владелец забыл закрыть двери и оставил ключи.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, местный житель обратился в полицию за помощью, он заявил об угоне грузового автомобиля «КАМАЗ». Правоохранители в тот же период получили информацию об аварии с участием разыскиваемого грузовика. Угонщик бросил транспорт и скрылся с места происшествия.

Полицейским удалось найти злоумышленника, который признался в содеянном. Мужчина рассказал, что решил доехать на чужом транспорте до дома, но из-за алкогольного опьянения не смог справиться с управлением и врезался в столб. Возбуждено уголовное дело.

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