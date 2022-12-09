В Самарской области злоумышленники украли более 18 тысяч килограмм топлива

Производство окончено исполнением Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области группа преступников украла дизельное топливо и бензин. Они успели слить более 18 тысяч килограмм.

По информации ГУ ФССП России по Самарской области, местные жители, зная о нарушении закона и своих противоправных действиях, мужчины все равно сливали топливо. Суд рассмотрел материалы дела и признал задержанных виновными. Нефтепродукты изъяли у преступников.

Исполнительный лист передали судебным приставом. Правоохранители передали конфискованное топливо в Росимущество. Производство окончено исполнением.

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