В Самарской области семья Шишкиных благодаря господдержке воспитывает четырех дочерей и получает новые профессии

Благодаря помощи государства многодетная семья смогла переехать из небольшой квартиры в просторный дом Фото: правительство Самарской области

В Самарской области насчитывается сотни многодетных семей. Одна из них живет в Хворостянском районе. Супруги Вадим и Оксана Шишкины воспитывают четырех дочерей и получают новые профессии. Помогают им в этом меры господдержки.

Вадим — участковый полиции. Сейчас он очно учится в Хворостянском государственном техникуме имени Ю. Рябова по специальности «Экономика и бухгалтерский учет». Оксана пока нигде не работает, ведь самой младшей дочке нет еще и года. Она осваивает профессию педагога дошкольного образования.

— Сейчас есть все возможности воспитывать много детей. При грамотном распределении дел времени хватает и на семью, и на работу, и на учебу. Справляемся, сложностей не возникает, тем более государство помогает, — рассказал Вадим.

Шишкины ежемесячно получают несколько выплат на детей: пособие на школьное питание, компенсация расходов на оплату коммуналки, компенсация платы за детский сад. Также они получают поддержку по нацпроекту «Демография» как студенческая семья. Кроме того, супруги, используя средства маткапитала, построили просторный дом и переехали туда из небольшой квартиры.

По словам инспектора управления соцзащиты населения Хворостянского района Светланы Батейщиковой, выплаты на детей получают около 1 тысячи семей района, в том числе 413 многодетных. Это ежемесячная выплата при рождении третьего и последующих детей в 12600 рублей, региональный семейный капитал в 100 тысяч рублей и 50% компенсация на оплату ЖКУ.

Всего в Самарской области в 2022 году предоставляются 35 мер поддержки для семей с детьми. Получатели соцпомощи — около 130 тысяч семей.

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