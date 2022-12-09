В Самаре телефонные мошенники украли у пенсионерки 100 тысяч рублей

Пенсионерка лишилась средств Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мошенники продолжают представляться сотрудниками правоохранительных органов. В этот раз они украли деньги у пожилой женщины.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, злоумышленник позвонил пенсионерке и представился сотрудником полиции. Собеседник сообщил, что родственник женщины пытается снять деньги с ее банковского счета. Когда потерпевшая сообщила, что у нее нет родни с такими данными, мошенник не растерялся и сообщил, что ей сейчас позвонит сотрудник банка.

Аферист убедил женщину оформить кредит, чтобы ее средства не украли. Доверчивая пенсионерка последовала инструкции, а после перевела незнакомцам 100 тысяч рублей. Мошенники перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.

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