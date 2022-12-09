«Тольяттикаучук» стал победителем конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

Награды предприятию вручил первый вице-губернатор Виктор Кудряшов / Фото: Тольяттикаучук

Тольяттинское предприятие, которое занимается производством синтетического каучука, отметили на всероссийском уровне. «Тольяттикаучук» выиграл сразу несколько наград регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

Предприятие заняло первое место в номинациях «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы» и «За развитие кадрового потенциала», а также второе — «За формирование здорового образа жизни». «Тольяттикаучук» впервые получил столь высокую оценку своей работы, до этого он становился только призером конкурса.

— Это важная победа как для отдельных служб, так и всего предприятия. Мы вкладываем много ресурсов и сил в подготовку и развитие кадров, обеспечение охраны труда и производственной безопасности, — отметила директор по управлению персоналом «Тольяттикаучука» Наталия Лазарева.

Награды предприятию вручил первый вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов. Он пожелал «Тольяттикаучуку» не останавливаться на достигнутом и улучшать свои результаты.

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