Мемориал героям легендарного 5-го гусарского Александрийского полка открыли в Самаре

Мемориал открыли возле Дома офицеров Самарского гарнизона / Фото: Юлия Рубцова

В Самаре открыли мемориал, посвященный героям легендарного 5-го гусарского Александрийского полка. В мероприятии приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, военные, ветераны, юнармейцы и жители города.

— Мы открываем имена славных героев нашей страны, имена незабытые и отныне увековеченные здесь. Я искренне рад, что мы на самарской земле достойно и с честью храним память о героях. Сегодня имена кавалеров-георгиевцев освещают путь Александрийской бригаде, которая стоит на защите нашего Отечества, — сказал глава региона.

В Самаре увековечили память о легендарных черных гусарах / Фото: Юлия Рубцова

Мемориал открыли рядом со зданием Дома офицеров Самарского гарнизона. Он включает в себя 350 имен награжденных офицеров и нижних чинов 5-го гусарского Александрийского полка.

Напомним, полк был создан 11 августа 1776 года при императрице Екатерине II. Он стал одной из элитных частей Русской императорской армии. Черные гусары (так их прозвали за цвет формы) прославились в битвах Отечественной войны 1812 года. В нем служили и уроженцы самарской губернии. В 1910 году полк перебазировали в Самару. Именно отсюда в 1914 году он ушел на Первую мировую войну.

Теперь слава Александрийского полка воплотилась в действующую бригаду второй общевойсковой армии. За мужество и героизм на полях СВО она получила высокое звание гвардейской.

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