В Самаре женщина-водитель погибла из-за серьезной аварии на Пугачевском тракте

Женщина скончалась. Фото: ГУ МВД России по региону

В Самаре стали известны подробности смертельной аварии на Пугачевском тракте. ДТП произошло вечером, 8 декабря 2022.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, серьезную аварию зафиксировали в Куйбышевском районе. В 18:00 37-летняя женщина ехала за рулем автомобиля «Honda CR-V» по Пугачевскому тракту в сторону улицы Егорова. Автолюбительница превысила скорость и врезалась в столб. Отмечают, что ранее потерпевшая привлекалась 14 раз к ответственности за нарушения ПДД. Суд лишил ее водительский прав.

В результате столкновения, женщина погибла на месте. 9-летний мальчик-пассажир госпитализирован в медицинское учреждение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.

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