Автобусы № 27 и 75 направят в объезд Зубчаниновского шоссе в Самаре из-за работ на водоводе

Ограничение введут с вечера 10 декабря по 12:00 11 декабря / Фото: ПроТранспорт63

В Самаре временно перекроют движение транспорта по Зубчаниновскому шоссе. Ограничения введут на проезжей части в направлении Днепровского проезда. Причина — коммунальная авария.

— В районе дома № 179 по Зубчаниновскому шоссе запланированы аварийные работы на водоводе. В связи с этим автобусы № 27 и 75 будут направлены в объезд, — сообщили представители компании «СамараАвтоГаз».

Насколько известно, движение будет перекрыто с 22:00 10 декабря до 12:00 11 декабря 2022 года. В этот период автобусы № 27 и 75 будут курсировать по улицам Литвинова и Магистральной в направлении «из города», а в обратную сторону — по Зубчаниновскому шоссе, улице Физкультурной и Кузнецкому переулку.

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