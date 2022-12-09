Стало известно, кто возглавил Фонд капитального ремонта Самарской области

Александр Трещев работает в ФКР с момента образования организации. Фото: fcrso.ru

Стал известен новый руководитель Фонда капитального ремонта Самарской области. Пост временно исполняющего обязанности гендиректора достался Александру Трещеву. Об этом пишет «ВолгаНьюс» со ссылкой на ИАС Seldon.Basis.

Отмечается, что Александр Трещев является сотрудником фонда. С момента образования организации он работает в должности заместителя генерального директора по финансам.

Напомним, нынешний глава регионального ФКР Александр Константинов в настоящий момент подозревается в мошенничестве. Следствие полагает, что он завышал объемы работ и их стоимость. Ущерб составил 2,2 млн. рублей.

Разбирательства начались в октябре текущего года. Тогда же подозреваемый был отправлен под арест.

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