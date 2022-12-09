Самарские водители поддерживают электронные права и страховку, но боятся штрафов

В целом электронный документооборот поддерживают 94% жителей города. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С осени 2022 года автомобилисты могут перевести все документы в электронный вид. Новая мера позволяет предъявлять сотруднику ДПС QR-код. Идея пришлась по вкусу 94% самарцев, однако многие из них отмечают, что все же опасаются штрафов. Об этом стало известно в ходе опроса, который провели специалисты Группы «Ренессанс страхование».

– 64% автомобилистов не готовы полностью отказаться от бумажной версии документа. Во-первых, из-за страха перед сотрудниками ГИБДД: жители опасаются, что инспектор может проигнорировать электронную версию и выписать штраф, – сообщают эксперты Группы «Ренессанс страхование».

Водители отмечают, что опасаются плохого интернета, севшего аккумулятора на смартфоне и потери телефона. Из-за этих факторов они также не смогут предъявить инспектору электронный документ. При этом 36% самарских автомобилистов все же смогли полностью отказаться от бумажных документов.

По мнению самарцев, особенным удобством отличается электронная версия полиса ОСАГО. Среди причин они называют возможность иметь все важные «бумажки» под рукой и экономию времени.

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