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НовостиОбщество9 декабря 2022 11:22

В Самарской области специалисты рассказали, какие лекарства чаще всего требуются на работе

Жители признались, как работодатели относятся к их плохому самочувствию
Алена ПРОВКИНА
Жители рассказали, что должно быть в аптечке на работе

Жители рассказали, что должно быть в аптечке на работе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники рассказали, какие лекарства требуются на рабочем месте. Специалисты поделились данными опроса.

По информации исследовательской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, 40% трудоустроенных граждан Поволжья рассказали, что их работодатели с пониманием относятся к просьбе уйти пораньше. Еще 20% респондентов сообщили, что руководство отпускают их только с условием отработки пропущенного времени. Жители региона признались, что чаще всего на рабочем месте им необходимы обезболивающие и успокоительные.

Также 2% опрошенных признались, что в аптечке на работе лежат просроченные средства. Еще 12% респондентов сообщили, что у них вообще нет аптечки.

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