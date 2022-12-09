В Самаре пройдет Всероссийский фестиваль чемпионов комплекса ГТО

Соревнования продлятся с 16 по 18 декабря 2022 года. Фото: gtogames.pro

На следующей неделе в Самаре пройдет III Всероссийский фестиваль чемпионов комплекса ГТО «Игры ГТО». Участие в соревнованиях примут 47 команд из разных регионов страны и индивидуальные участники.

Фестиваль пройдет с 16 по 18 декабря 2022 года в «МТЛ Арена». Спортсменов ждет обширная программа, которая стартует с торжественного открытия мероприятия. Оно состоится в 9:00 16 декабря.

В течение двух дней участники будут проверять свои силы в «Гонке ГТО». В рамках мероприятия также состоится состязание «Иду на рекорд». Спортсмены будут устанавливать рекорды в отдельных видах испытаний ГТО. Лучшие результаты войдут в «Книгу рекордов ГТО».

Торжественная церемония награждения и закрытия фестиваля состоится в 19:15 18 декабря 2022 года.

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