Эксперты оценили значимость строительства международного студенческого кампуса в Самаре

Кампус появится благодаря победе региона в федеральном конкурсе. Фото: правительство Самарской области

В четверг, 8 декабря, стало известно о том, что Самарская область победила в федеральном конкурсе с проектом международного студенческого кампуса. Благодаря победе регион получит софинансирование на строительство объекта. Кампус появится у стадиона «Солидарность Арена» и станет точкой притяжения студентов со всех уголков России. Ректор Самарского университета Владимир Богатырев уверен: реализация проекта откроет невероятные возможности для вузовского сообщества.

– Это амбициозный проект, реализация которого приведет к масштабным изменениям качества жизни студентов, повысит конкурентоспособность самарских вузов и привлекательность региона, – поделился Владимир Богатырев. – Самарский университет с момента подготовки заявочной документации стал ключевым участником проекта. Из 5 тысяч мест жилой инфраструктуры, созданной на первом этапе, для нашего университета предусмотрено 3 тысячи мест.

На базе кампуса будет создана «Школа 21» – одно из приоритетных проектов Сбера в сфере подготовки высококвалифицированных ИТ-кадров. Это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве, которое заключили Дмитрий Азаров и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

– Самарская область – один из наиболее успешно развивающихся субъектов России, в том числе в сфере образования. Строительство кампуса станет важным этапом развития. Уверен, коллаборация образовательных проектов сделает качество образования в регионе качественнее, позволит ему развиваться опережающими темпами и привлекать инвесторов, – подчеркнул председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко.

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