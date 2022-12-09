Дмитрий Азаров призвал самарцев поучаствовать в голосовании за молодежную столицу России

Напомним, конкурс проводится в этом году впервые. Фото: правительство Самарской области

Губернатор Дмитрий Азаров призвал жителей Самарской области поучаствовать в голосовании за выбор молодежной столицы России. До окончания голосования остается чуть больше суток.

Народное голосование за звание молодежной столицы России завершится 10 декабря в полночь. Приволжский федеральный округ в конкурсе представляет Нижний Новгород. Дмитрий Азаров призвал поддержать соседей-волжан.

— Наши друзья, прекрасный город на Волге участвует в конкурсном отборе. Безусловно, этот город достоин победы в конкурсе, — обратился к самарцам Дмитрий Азаров.

Напомним, конкурс проводится в этом году впервые. Нижний Новгород вошел в шорт-лист, в котором представлены семь городов из разных федеральных округов. Проголосовать за город можно на сайте.