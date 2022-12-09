Правительство РФ дополнительно направит более 7,4 млрд рублей на зарплаты медикам в 2023 году

Деньги пойдут на оплату труда врачей, медсестер и фельдшеров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство РФ выделит дополнительные средства на зарплаты медикам. В 2023 году на эти цели направят более 7,4 млрд рублей. Об этом говорится в распоряжении, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

- Деньги будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ОМС), - говорится в документе.

Решение о выделении дополнительных средств принято на основе прогноза годового прироста численности медработников, пишет ФАН. Согласно ему, в 2023 году больницы и поликлиники должны пополнить более 18 тысяч врачей и свыше 20 тысяч специалистов среднего медицинского персонала (медсестры, фельдшеры).

Отметим, Самарская область получит на оплату труда медиков 686,2 млн рублей.

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