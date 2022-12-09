Стали известны причины неприятного запаха и дымки в Тольятти 9 декабря 2022

На площади 35 квадратных метров сейчас работают 4 единицы техники и 17 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 9 декабря 2022, целый день жители Тольятти жалуются на непонятный неприятный запах, который чувствуется в разных районах города, а также отмечают едкую дымку. Стали известны причины произошедшего.

— В Ставропольском районе рядом с населенным пунктом Васильевка возле Поволжского шоссе 12 ст. 2 происходит тление семян подсолнуха, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Сообщение об этом поступило в 14:37. По словам специалистов, причина запаха гари и дымки в Тольятти может быть связана именно с этим. На площади 35 квадратных метров сейчас работают 4 единицы техники и 17 человек.

Жители Тольятти уже предложили разные версии происходящего. Среди них и выборы химикатов, и московский пожар. Очевидцы присылают фотографии и бригады экологической лаборатории, которая работает на территории.

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