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НовостиОбщество9 декабря 2022 13:14

Акция «Энергия в подарок» ждет будущих победителей!

Мы уже писали , что АО «Самарагорэнергосбыт» к Новому году разыгрывает 10 000 кТВ*ч.

Скоро Новый год - воспользуйтесь шансом получить приз от АО «Самарагорэнергосбыт».

Примите участие в Акции «Энергия в подарок! »

Для этого достаточно выполнить следующие условия:

быть зарегистрирован в Личном кабинете СамГЭС;

не иметь долгов и неоплаченных пеней;

передать показания прибора учета до 25 декабря;

внести авансовый платеж за декабрь 2022 год и январь 2023 года в размере двух рекомендованных авансов (указан в квитанции).

Регистрация доступна на официальном сайте АО «СамГЭС» samges.ru.

Стать участником Акции и выиграть 600, 400 или 200 кВт*ч можно до 25 декабря 2022 года включительно.

Ознакомиться с Правилами акции «Энергия в подарок» можно на официальном сайте АО «СамГЭС» samges.ru.