Акция «Энергия в подарок» ждет будущих победителей!

Скоро Новый год - воспользуйтесь шансом получить приз от АО «Самарагорэнергосбыт».

Примите участие в Акции «Энергия в подарок! »

Для этого достаточно выполнить следующие условия:

быть зарегистрирован в Личном кабинете СамГЭС;

не иметь долгов и неоплаченных пеней;

передать показания прибора учета до 25 декабря;

внести авансовый платеж за декабрь 2022 год и январь 2023 года в размере двух рекомендованных авансов (указан в квитанции).

Регистрация доступна на официальном сайте АО «СамГЭС» samges.ru.

Стать участником Акции и выиграть 600, 400 или 200 кВт*ч можно до 25 декабря 2022 года включительно.

Ознакомиться с Правилами акции «Энергия в подарок» можно на официальном сайте АО «СамГЭС» samges.ru.