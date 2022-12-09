Акция «Энергия в подарок» ждет будущих победителей!

Скоро Новый год - воспользуйтесь шансом получить приз от АО «Самарагорэнергосбыт».
Примите участие в Акции «Энергия в подарок! »
Для этого достаточно выполнить следующие условия:
быть зарегистрирован в Личном кабинете СамГЭС;
не иметь долгов и неоплаченных пеней;
передать показания прибора учета до 25 декабря;
внести авансовый платеж за декабрь 2022 год и январь 2023 года в размере двух рекомендованных авансов (указан в квитанции).
Регистрация доступна на официальном сайте АО «СамГЭС» samges.ru.
Стать участником Акции и выиграть 600, 400 или 200 кВт*ч можно до 25 декабря 2022 года включительно.
Ознакомиться с Правилами акции «Энергия в подарок» можно на официальном сайте АО «СамГЭС» samges.ru.