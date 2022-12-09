Еще два бесплатных катка заработают в парках Самары 10 декабря 2022 года

Ледовые площадки готовы к приему гостей / Фото: МАУ "Парки Самары"

В Самаре готовят к открытию еще два бесплатных катка. В субботу, 10 декабря 2022 года, должны заработать ледовые площадки в парках Гагарина и Дружбы. Об этом сообщили в МАУ «Парки Самары».

— Завтра открываем долгожданные катки в парке Гагарина и в парке Дружбы. Там же будет работать прокат коньков, где будет доступна заточка — с 16:30 до 19:00 по будням и с 13:00 до 19:00 по выходным, — отметили представители учреждения.

К слову, парки уже украсили к предстоящему Новому году. Там установили елки и фигуры Деда Мороза со Снегурочкой, а также развесили гирлянды. Так что всем посетителям обеспечено праздничное настроение.

Напомним, 9 декабря 2022 года в Самаре заработали каток и прокат коньков в парке 50-летия Октября. Еще одну ледовую площадку заливают на набережной Волги в районе бассейна ЦСКА.

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