Самарцы стали бережнее относиться к гаджетам

В 2022 году жители региона стали реже менять гаджеты и чаще обращаться к услугам ремонта – увеличился спрос на восстановление гаджетов, мебели, одежды и обуви.

Средний срок владения смартфоном в 2022 году вырос на 6%. К этому привела смена пользовательских привычек — самарцы стали чаще покупать более дорогие устройства, которые не теряют своей актуальности на протяжении трех-четырех лет.

Также растет спрос и на услуги по ремонту мобильных гаджетов. В этом году чаще всего пользователи обращались за услугой замены экрана смартфон, ремонта монитора или умных устройств. Тренд подтверждает и YouDo.com: по статистике маркетплейса, спрос на услуги ремонта цифровой техники в 2022 году увеличился на 16%. Средний чек в категории «Ремонт цифровой техники» вырос на 5% и составил в Самаре 2086 рублей.

Кроме того, за первые 10 месяцев 2022 года по сравнению с январем-октябрем 2021 года, на треть возросли траты жителей региона на химчистку одежды и мебели, а на услуги по ремонту одежды и обуви на 7%. Спрос на ремонт компьютерной техники увеличился на 20% процентов в денежном выражении, а бытовой — на 11 %.