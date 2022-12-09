Молодые инноваторы состязались за гранты в полмиллиона рублей в Самарской области

Эксперты отмечают, что из года в год растет уровень представленных проектов. Фото: минэкономразвития Самарской области

Вчера, 8 декабря, в финале конкурса «УМНИК-2022» молодые инноваторы состязались за гранты в полмиллиона рублей в технопарке «Жигулевская долина» Самарской области.

— В регионе создана развитая инфраструктура поддержки инновационных и высокотехнологичных проектов. У молодых разработчиков есть интересная идея, но не хватает знаний в области предпринимательства, финансовых ресурсов, партнеров. Поэтому мы поддерживаем стартапы на всех этапах, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В этом году участвовало 265 инноваторов, 114 проектов были допущены к финальному мероприятию в «Жигулевской долине». Проекты распределили по шести традиционным конкурсным трекам. В финале экспертное жюри определило 23 лучших проекта, которые стали победителями регионального отбора.

Эксперты отмечают, что из года в год растут уровень представленных проектов, их качество и коммерческая направленность. Например, в числе победителей оказались проект повышающий безопасность движения поездов, проект перекодировки навигационных сигналов «Глонасс» в GPS-формат.

Имена 23 новых «умников» станут известны весной 2023 года, после утверждения конкурсной комиссией ФСИ. Победители заключат договор и получат грант в размере 500 тысяч рублей на развитие своих проектов.

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