В Самарской области в рамках государственно-частного партнерства построят несколько новых школ

Одну из школ планируется возвести на 19-м километре Московского шоссе в Самаре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самарской области планируют построить несколько новых школ в рамках государственно-частного партнерства с использованием механизмов ВЭБ-РФ. Информацию сообщили в областном правительстве.

Основная доля образовательных учреждений придется на Самару. Школы планируется возвести на 19 км Московского шоссе, на Южном шоссе, а также два объекта в Октябрьском районе – в границах улиц лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали и левого берега реки Волги и в границах улиц Масленникова, Ново-Садовой, Николая Панова и Скляренко. Еще одно учреждение появится на улице 40 лет Победы в Тольятти.

Отметим, что в рамках первого этапа реализации проекта уже строится школа на 1500 мест в Лопатино. Ее планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Кроме того, на ПМЭФ-2022 было подписано соглашение с руководством ГК «ПроШкола» о строительстве еще трех школ: в районе улицы Школьной в микрорайоне «Крутые Ключи», в 14-м квартале жилого района «Волгарь» и в 18-м микрорайоне Автозаводского района Тольятти.

- Это один из важнейших проектов для Самарской области. Региону очень нужны новые школы, и концессионное соглашение является оптимальным для нас механизмом создания общеобразовательных объектов. Это позволит нам в достаточно сжатые сроки создать большое количество комфортных и современных учебных мест, - отметил председатель областного правительства Виктор Кудряшов.

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