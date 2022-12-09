Момент жестокого обращения сотрудников садика к детям попал на видео в Курской области

Видео из детсада разошлось по соцсетям и стало поводом для проведения проверки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Курской области разгорелся скандал из-за видео, снятого в одном из детский садов Железногорска. На нем запечатлено, как воспитательница и нянечка кормят детей с применением силы. Люди разделились на два лагеря: одни осуждают поведение сотрудниц учреждения, другие не увидели в нем ничего предосудительного.

Мать одной из девочек, что попала на видео, рассказала, что воспитательница взяла ее дочь за шиворот, чтобы принудить поесть. Она считает, что это уже не первое подобное обращение с ее ребенком. Говорит, что девочка в последнее время не хочет ходить в садик и что у нее стали случаться беспричинные истерики. Пока женщина перестала водить туда малышку.

Другие родители считают, что действия воспитателя и нянечки были грубоватыми, но оправданными. Претензий к сотрудникам детсада у них нет. Они утверждают, что конфликт могла спровоцировать сама девочка. Якобы она ударила мальчика и пыталась ударить другого ребенка. Попытка взрослых остановить малышку и попала на видео.

Представители садика извинились перед родителями и сказали, что сожалеют о случившемся. Между тем, как пишут «Курские известия», прокуратура Железногорска организовала по факту происшествия проверку. К ней привлекли и отдел по делам несовершеннолетних МВД, управление образования и другие службы. На время разбирательства воспитателя и няню отстранили от работы.

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