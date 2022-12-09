ВТБ увеличил максимальный размер ипотеки по паспорту в 1,5 раза

Банк увеличил до 60 млн рублей максимальную сумму жилищного кредита, которую клиенты могут получить только по паспорту. Одновременно банк на пять лет повысил предельный возраст заемщика при оформлении ипотеки по сокращенному пакету документов - теперь он может достигать 75 лет.

Существенно повысить предельную сумму и возраст заемщиков, оформляющих жилищные кредиты только по паспорту, стало возможным благодаря обновлению IT-систем банка. Новое решение позволяет проверять доход и занятость клиента самостоятельно. В результате получить жилищные кредиты на крупные суммы клиенты теперь могут и по сокращенному пакету документов.

Оформить ипотеку только по паспорту в сумме до 60 млн рублей заемщики могут при приобретении объектов в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Во всех остальных регионах максимальный размер кредита по сокращенному пакету документов увеличен до 30 млн рублей. Ранее предельные суммы составляли 40 и 20 млн рублей соответственно.

- В настоящее время на рынке ипотечного кредитования наблюдается сезонное повышение активности заемщиков. Помимо специальных предложений застройщиков, вклад в динамику продаж этого года вносит реализация отложенного спроса на «вторичное» жилье, корректировка цен на недвижимость, а также возможное завершение госпрограммы. Наши продуктовые изменения помогут клиентам улучшить жилищные условия и ускорят покупку новой квартиры или дома. Учитывая, что многие заемщики стремятся завершить сделки до конца года, в декабре мы расширили количество ипотечных офисов, работающих по субботам. При этом банк продолжает внимательно анализировать риск-профиль заемщиков и старается не допускать их закредитованности, что особенно важно в текущих условиях, - прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» Вадим Пахаленко.