В Самаре преподавателя вуза задержали при получении взяток от студентов

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Преподаватель одного из вузов Самарской области попался на взятке от студентов. Его задержали с поличным. Информацию сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

Оперативники выяснили, что подозреваемый создавал условия, при которых студенты не могли самостоятельно сдать экзамены и зачеты. 25 ноября 2022 года преподавателя удалось поймать с поличным в одном помещений университета. Его задержали в тот момент, когда он брал взятки от нескольких студентов. Внушительная сумма предназначалась за проставление оценок по его дисциплине.

В четверг, 8 декабря 2022 года, следственный отдел г. Тольятти возбудил в отношении преподавателя уголовное дело по ч.3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Расследование продолжается.

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