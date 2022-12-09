Председатель самарского Союза молодежи прокомментировала строительство межвузовского студенческого кампуса

Проект межвузовского кампуса Самарской области победил в федеральном конкурсе. Фото: правительство Самарской области

Председатель самарского Союза молодежи Анастасия Софьина прокомментировала строительство международного межвузовского студенческого кампуса. По ее словам, это является значимым событием для всего студенчества региона и страны в целом.

— Кампус станет для студентов объединяющей площадкой, где каждый сможет реализовать свой потенциал в полной мере, находясь в единой экосистеме. В регионе большое количество молодежных и студенческих организаций, которые позволяют молодому человеку выбрать себе направление развития по интересу, — сказала Анастасия Софьина.

Напомним, проект межвузовского кампуса Самарской области победил в федеральном конкурсе, и теперь регион получит софинансирование на строительство. Речь о необходимости кампуса шла давно, и сейчас по инициативе губернатора Дмитрия Азарова идею поддержали.

— Радует всестороннее развитие в регионе и внимание объектам инфраструктуры, ведь для гармоничного развития личности, важно, чтобы были и спортивные, культурные и научные площадки, где каждый житель несмотря на свой возраст сможет найти себя, — подытожила председатель самарского Союза молодежи.

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