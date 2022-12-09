В Самарской области до конца года отремонтируют более 800 многоквартирных домов

На текущий момент работы завершены в 713 объектах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 9 декабря, председатель областного правительства Виктор Кудряшов провел совещание, на котором обсудили итоги работы Фонда капремонта. Как сообщил врио гендиректора регионального ФКР Александр Трещев, в этом году была проведена работа по завершению неисполненных обязательств прошлых периодов, это 1964 МКД. На 1 декабря заключены договоры в отношении 1457 домов, завершены работы в 477 объектах.

– Результаты работы хорошие, есть динамика по количеству заключенных договоров на 23%, это очень неплохо. Хорошая динамика и по объему выполненных работ. За счет дополнительных решений показатели будут значительно улучшены, – отметил Виктор Кудряшов.

В ходе заседания также стало известно, что в 713 домах работы уже выполнены. До конца года их количество превысит 800, что больше показателя прошлого года. Работы по капитальному ремонту в остальных многоквартирных домах из периода прошлых лет и из периода 2021-2023 годов будут выполняться в 2023 году.

Помимо этого, в 2022 году фонд вел работу по замене лифтового оборудования. 180 лифтов уже заменено, осталось заменить последнюю кабину. Вторым направлением стало проведение мероприятий по ускоренной замене лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации (свыше 25 лет). В рамках реализации данных мероприятий в период 2022-2024 годы планируется выполнить замену 1500 кабин.

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