Самарская область вошла в топ регионов с самой эффективной системой обращения ТКО

На данный момент в Самарской области работает восемь мусоросортировочных комплексов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область вошла в двадцатку сильнейших регионов «Зеленого рейтинга сферы ТКО». Она расположилась на 18 строчке топа.

Рейтинг составил Российский экологический оператор. При оценке учитывалась работа региональных операторов, количество жителей, охваченных коммунальной услугой и раздельным сбором отходов, уровень организации просветительской работы с населением.

В топ-5 лучших вошли Москва и Московская область, Нижегородская область, Чувашская Республика и Тюменская область. Самарская область набрала 61,37 баллов.

На данный момент в Самарской области работает восемь мусоросортировочных комплексов. Как сообщает пресс-служба ЭкоСтройРесурс, в 2022 году доля отходов, которая поступает на эти комплексы, превысила 44%. До 2024 года планируется обеспечить стопроцентную обработку отходов за счет ввода в эксплуатацию еще трех объектов мусоросортировки.

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