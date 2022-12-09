В Самарской области обнаружили 183 заболевших коронавирусом 9 декабря 2022 года

Специалисты провели 12 127 лабораторных исследований на КВИ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным регионального штаба на 9 декабря 2022 года, за прошедшие сутки в Самарской области подтвердили 183 случая коронавирусной инфекции.

На данный момент показатель числа выздоровевших больше количества заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 243 жителям региона. Было госпитализировано в медицинские учреждения 31 человек, скончался от коронавируса один пациент.

Специалисты провели 12 127 лабораторных исследований на КВИ. Еще 146 человека обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а 37 – выявили при профилактическом обследовании лиц без клинических проявлений.

Из общего новых случаев COVID-19 обнаружено 93 в г. Самара, 20 – в Волжском районе, 17 – в г. Новокуйбышевск, 10 – в г. Тольятти, 6 – в г. Сызрань, 5 – в Большеглушицком районе, 4 – в г. Октябрьск, по 3 – в г. Отрадный, г. Похвистнево и Нефтегорском районе.

По 2 заболевших – в г. Чапаевск, Борском, Кошкинском и Сергиевском районах, по 1 – в г. Жигулевск, Безенчукском, Богатовском, Елховском, Исаклинском, Кинель-Черкасском, Пестравском, Похвистневском, Приволжском, Ставропольском и Хворостянском районах.

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