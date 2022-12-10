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НовостиСпорт10 декабря 2022 6:25

«Самара» проиграла «Локомотиву-Кубани» в матче Единой лиги ВТБ

Игра закончилась со счетом 77:80
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
После 15 сыгранных матчей «Самара» расположилась на седьмом месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Фото: БК «Самара».

После 15 сыгранных матчей «Самара» расположилась на седьмом месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Фото: БК «Самара».

Баскетболисты «Самары» уступили на своей площадке «Локомотиву-Кубани» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча проходила в пятницу, 9 декабря 2022 года, во Дворце спорта на улице Молодогвардейской и завершилась со счетом 77:80.

Самым результативным в составе самарцев стал Маркос Найт, который набрал 13 очков.

После 15 сыгранных матчей «Самара» расположилась на седьмом месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Следующую игру волжане проведут в Москве против ЦСКА. Встреча запланирована на 13 декабря.