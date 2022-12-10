Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика10 декабря 2022 6:29

В Сбербанке не видят замедления спроса от застройщиков на проектное финансирование

Отрасль жилищного строительства продолжает оставаться устойчивой
Елена ЧЕЧЕНИНА

Банк не видит снижения спроса от девелоперов на проектное финансирование для строительства жилья. Данный сегмент занимает 16% в общем портфеле корпоративного кредитования в банке, и эта доля продолжает расти, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов на конференции «Время изменений: итоги года и новые вызовы в отрасли».

- Если за 10 месяцев прошлого года к нам поступило 1720 заявок на проектное финансирование, то за такой же период этого года мы получили 1930 заявок. Поэтому говорить о снижении спроса со стороны застройщиков или привлекательности новых проектов не приходится. Сегодня темпы прироста кредитного портфеля в банке составляют 100 млрд рублей в месяц или 3 млрд рублей в день. Кроме того, стоит отметить, что отрасль жилищного строительства продолжает оставаться устойчивой: 98% застройщиков в состоянии обслуживать свой кредит без раскрытия эскроу-счетов, - рассказал Анатолий Попов.

Важной остается тема поддержки регионов в части строительства жилья. Одним из инструментов такой поддержки сегодня являются инфраструктурные облигации. Банк считает, что при расширении списка участников выпуска облигаций можно будет запустить региональный рынок с новой силой.

Участники дискуссии поддержали высказанное мнение, а заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин заявил, что уже есть поручения от правительства РФ расширить список участников, допущенных к выпуску.