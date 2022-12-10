Причиной едкого запаха и смога в Тольятти могли стать пожары в Казахстане

На вонючий дым жаловались жители Тольятти и Сызрани. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Тольятти и Сызрани в пятницу, 9 декабря 2022 года, пожаловались на вонючий дым и неприятный запах. Горожане уверяли, что серая пелена нестерпимо пахнет жженой пластмассой и навозом. В некоторых районах люди говорили, что им тяжело дышать.

Появилась еще одна версия возникновения неприятного запаха в городах Самарской области. Резкий запах и смог заметили также в Балаково и в нескольких районах Саратовской области. В министерстве природных ресурсов и экологии этого региона предположили, что смог вызван пожарами в Казахстане. Там около границы с Россией горит тростник, сообщает “КП-Саратов”.

Ранее в ГУ МЧС России по Самарской области сообщили, что рядом с Васильевкой тлеют семена подсолнуха и неприятный запах может быть связан с этим.