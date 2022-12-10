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НовостиПроисшествия10 декабря 2022 8:04

В Сызрани мужчина без прав угнал у возлюбленной машину и врезался в дом

А потом скрылся с места ДТП
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Теперь мужчина будет отвечать за свои действия по закону.

Теперь мужчина будет отвечать за свои действия по закону.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Сызрани местный житель без водительских прав угнал машину у своей возлюбленной, но не справился с управлением. Все случилось из-за ссоры во время пьянки. Мужчина решил, что с него хватит, взял ключи от машины, которую арендовала его возлюбленная, и попытался уехать. Женщина старалась помешать мужчине, но у нее не получилось.

Далеко горе-водитель не уехал: он не справился с управлением и врезался в угол дома.

Когда полицейские приехали к месту ДТП, водителя там уже не было. рядом с машиной была только возлюбленная угонщика.

Действия жителя Сызрани квалифицировали как неправомерное завладение чужим транспортным средством, то есть - угон. Кроме того, мужчине еще предстоит выплатить штрафы за нарушение ПДД на сумму 5800 рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

К слову, после всей этой истории горе-водитель помирился со своей любимой и заявил, что готов сотрудничать со следствием.