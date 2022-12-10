В Тольятти экстремалы прокатились на коньках по Волге

На коньках по Волге. Фото: vk.com/sila_vetra_kite

Экстремалы из Тольятти прокатились на коньках по замерзшей Волге. Фото и видео выложил спортивный спортивный клуб “Сила Ветра”. Местом для катания тольяттинцы выбрали прибрежную территорию в Автозаводском районе.

Напомним, ледостав на реках Самарской области только начался. На озерах лед появился раньше, чем на реках. Замерзать начали Сок, Самара, Чапаевка, Большой Кинель, а также Волга.

Специалисты пока не советуют выходить на лед, т.к. есть вероятность провалиться или уплыть на льдине. Недавно такой случай произошел с рыбаками на реке Усе в Шигонском районе. Еще одно ЧП произошло в Сызранском районе. Там спасатели из Усы погибшую женщину.