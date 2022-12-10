Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил на заседании оргкомитета Года культурного наследия народов России

Дмитрий Азаров рассказал, какую работу делают в регионах по сохранению культуры. Фото: Дмитрий Бурлаков.

Губернатор Самарской области и председатель комиссии Государственного совета России по направлению «Культура» Дмитрий Азаров выступил на итоговом заседании оргкомитета по подготовке и проведению Года культурного наследия народов России.

- Подводя итоги, мы можем говорить о том, что основные задачи, поставленные на текущий год, удалось успешно решить, - отметил Дмитрий Азаров. - В их числе формирование общественного мнения о необходимости изучения и популяризации культурного наследия, привлечение внимания широкого круга общественности к проблемам сохранения объектов культурного и исторического значения, активное привлечение молодежи к изучению и сохранению исторической памяти.

Кроме того, губернатор Самарской области отметил, что в большинстве регионов России есть комплексные программы сохранения и популяризации народного творчества, появляются дома ремесел, центры фольклора, народные и художественные коллективы, восстанавливаются и работают Дома культуры в селах.