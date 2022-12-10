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НовостиЗвезды10 декабря 2022 9:34

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил на заседании оргкомитета Года культурного наследия народов России

Оно прошло в Москве 9 декабря
Роман АБРАМСКИЙ
Дмитрий Азаров рассказал, какую работу делают в регионах по сохранению культуры. Фото: Дмитрий Бурлаков.

Дмитрий Азаров рассказал, какую работу делают в регионах по сохранению культуры. Фото: Дмитрий Бурлаков.

Губернатор Самарской области и председатель комиссии Государственного совета России по направлению «Культура» Дмитрий Азаров выступил на итоговом заседании оргкомитета по подготовке и проведению Года культурного наследия народов России.

- Подводя итоги, мы можем говорить о том, что основные задачи, поставленные на текущий год, удалось успешно решить, - отметил Дмитрий Азаров. - В их числе формирование общественного мнения о необходимости изучения и популяризации культурного наследия, привлечение внимания широкого круга общественности к проблемам сохранения объектов культурного и исторического значения, активное привлечение молодежи к изучению и сохранению исторической памяти.

Кроме того, губернатор Самарской области отметил, что в большинстве регионов России есть комплексные программы сохранения и популяризации народного творчества, появляются дома ремесел, центры фольклора, народные и художественные коллективы, восстанавливаются и работают Дома культуры в селах.