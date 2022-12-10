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НовостиОбщество10 декабря 2022 9:46

Синоптики прогнозируют небольшой снег в Самарской области 11 декабря 2022

Осадки пройдут днем и местами
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
В остальные дни существенных осадков не обещают.

В остальные дни существенных осадков не обещают.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Небольшой снег пройдет в Самарской области в воскресенье, 11 декабря 2022 года. Однако только местами. Такой прогноз дали синоптики Приволжского УГМС.

По их словам, ночью и днем будет переменная облачность, днем местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде снега. Также синоптики обещают гололед и сильный ветер - 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду. Ночью будет -8… -13, днем -3… -8.

В понедельник и во вторник, 12 и 13 декабря, существенных осадков не ожидают. Ночью также -8… -13, днем -4… -9.