Синоптики прогнозируют небольшой снег в Самарской области 11 декабря 2022

В остальные дни существенных осадков не обещают. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Небольшой снег пройдет в Самарской области в воскресенье, 11 декабря 2022 года. Однако только местами. Такой прогноз дали синоптики Приволжского УГМС.

По их словам, ночью и днем будет переменная облачность, днем местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде снега. Также синоптики обещают гололед и сильный ветер - 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду. Ночью будет -8… -13, днем -3… -8.

В понедельник и во вторник, 12 и 13 декабря, существенных осадков не ожидают. Ночью также -8… -13, днем -4… -9.