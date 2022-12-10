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НовостиОбщество10 декабря 2022 10:03

Погибшего от коронавируса врача скорой помощи Тольятти наградили орденом Пирогова

Мужчина скончался в “красной зоне”, но ковидные выплаты его семья получила не сразу
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Владимир Муравей скончался незадолго до выхода на пенсию.

Владимир Муравей скончался незадолго до выхода на пенсию.

Врача скорой помощи Тольятти Владимира Муравья посмертно наградили орденом Пирогова. Мужчина скончался в октябре 2020 года в “красной зоне” коронавирусного госпиталя городской больницы №5. На днях губернатор Самарской области вручил награды отличившимся жителям региона, в их числе был и Владимир Муравей.

В 2020 году медика госпитализировали с пневмонией, однако причиной смерти значился инфаркт. Из-за этого семья врача не получила положенных выплат. История получила огласку и дошла до министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна. После его вмешательства родные врача получили документы на выплаты.