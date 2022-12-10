Погибшего от коронавируса врача скорой помощи Тольятти наградили орденом Пирогова

Владимир Муравей скончался незадолго до выхода на пенсию.

Врача скорой помощи Тольятти Владимира Муравья посмертно наградили орденом Пирогова. Мужчина скончался в октябре 2020 года в “красной зоне” коронавирусного госпиталя городской больницы №5. На днях губернатор Самарской области вручил награды отличившимся жителям региона, в их числе был и Владимир Муравей.

В 2020 году медика госпитализировали с пневмонией, однако причиной смерти значился инфаркт. Из-за этого семья врача не получила положенных выплат. История получила огласку и дошла до министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна. После его вмешательства родные врача получили документы на выплаты.