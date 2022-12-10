В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра 11 декабря 2022

Будет переменная облачность, местами небольшой снег. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Желтый уровень погодной опасности объявили в Самарской области. Все из-за сильного ветра ночью и днем в воскресенье, 11 декабря 2022 года. Местами порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области со ссылкой на синоптиков “Приволжского УГМС”.

В МЧС рекомендуют при усилении ветра как можно меньше выходить из зданий; укрыться в подземном переходе или в подъезде, если ветер застал вас на улице; не прятаться на остановками, рекламными щитами, под деревьями, около недостроенных зданий.

Опасно во время непогоды стоять под ЛЭП и подходить к оторвавшимся проводам. Машину лучше поставить в гараж или припарковать подальше от деревьев.

Напомним, в некоторых районах области в воскресенье пройдет небольшой снег.