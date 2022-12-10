В Новокуйбышевске мужчина украл несколько коробок с кремами

Раньше у злоумышленника уже были проблемы с законом, в том числе из-за грабежа. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Новокуйбышевске полиция задержала местного жителя, который ради красоты пошел на преступление. Мужчина украл из аптеки несколько коробок с кремами, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Вечером в аптеку зашел мужчина и долго рассматривал средства гигиены и косметики на одном из стеллажей. Дождавшись момента, когда фармацевт отвлечется на покупателя, схватил несколько коробок с кремами и выбежал из помещения, - рассказали о случившемся в полиции.

Работница аптеки попыталась остановить злоумышленника, но мужчина убежал.

Впрочем, вскоре полицейские нашли вора. Им оказался 34-летний житель Новокуйбышевска, у которого раньше уже были проблемы с законом из-за наркотиков и грабежа. Задержанный во всем признался и рассказал, что крем продал случайным прохожим.