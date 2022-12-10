Бардовский костер зажгли на площадке-гитаре в Новокуйбышевске

Бардовский костер в Новокуйбышевске выглядит так. Фото: администрация Новокуйбышевска.

В Новокуйбышевске в сквере имени Валерия Грушина на улице Чернышевского, 6 появился новый арт-объект. Там на площадке в виде гитары установили бардовский костер, сообщает администрация города.

- Подрядчик завершил работу по обустройству центральной площадки в виде гитары. Специалисты успели уложить до морозов и снега тротуарную плитку зоны отдыха, завезли чернозем и гранитную крошку, - говорится в сообщении.

К Новому году обещают установить малую архитектурную форму в виде гитары, урны, скамейки и теневые навесы, а также посадить кусты и деревья.