Самарский врач дал важный совет родителям детей, заболевших вирусной инфекцией

Что делать, если ребенок болеет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Сергей Китайчик, главврач самарской детской инфекционной больницы дал важный совет родителям детей, которые заболели вирусной инфекцией: гриппом, ОРВИ, коронавирусом. Как отмечают в минздраве, осень и зима - самое время для распространения таких заболеваний. Конечно же, страдают от них и дети.

Врач объяснил, что симптомы этих болезней часто схожи. Это повышение температуры, боль в горле, ломота в теле, кашель, насморк, возможна диарея и рвота. Приступать к лечению нужно сразу же, иначе ситуация чревата осложнениями.

- При первых признаках заболевания необходимо исключить пребывание ребенка в детском коллективе, вызвать врача, минимизировать по возможности контакты внутри семьи, чтобы избежать заражения родственников, - дал совет родителям врач.

И призвал соблюдать правила личной гигиены, использовать антисептики. А также позаботиться о себе, чтобы не статьи причиной болезни ребенка.

- Непривитые взрослые ставят детей под угрозу. Вакцинация - наиболее эффективное средство профилактики, - отметил Сергей Китайчик.