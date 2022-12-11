Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье11 декабря 2022 6:00

Самарский врач дал важный совет родителям детей, заболевших вирусной инфекцией

Сергей Китайчик рассказал, что точно нельзя делать при первых признаках такого заболевания
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
Что делать, если ребенок болеет

Что делать, если ребенок болеет

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Сергей Китайчик, главврач самарской детской инфекционной больницы дал важный совет родителям детей, которые заболели вирусной инфекцией: гриппом, ОРВИ, коронавирусом. Как отмечают в минздраве, осень и зима - самое время для распространения таких заболеваний. Конечно же, страдают от них и дети.

Врач объяснил, что симптомы этих болезней часто схожи. Это повышение температуры, боль в горле, ломота в теле, кашель, насморк, возможна диарея и рвота. Приступать к лечению нужно сразу же, иначе ситуация чревата осложнениями.

- При первых признаках заболевания необходимо исключить пребывание ребенка в детском коллективе, вызвать врача, минимизировать по возможности контакты внутри семьи, чтобы избежать заражения родственников, - дал совет родителям врач.

И призвал соблюдать правила личной гигиены, использовать антисептики. А также позаботиться о себе, чтобы не статьи причиной болезни ребенка.

- Непривитые взрослые ставят детей под угрозу. Вакцинация - наиболее эффективное средство профилактики, - отметил Сергей Китайчик.