В воскресенье 11 декабря в Самарской области будет опасно из-за сильного ветра

В Самарской области будет ветрено Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Опасный ветер угрожает жителям Самарской области 11 декабря 2022 года. В воскресенье синоптики дают предупреждение о желтом уровне погодной опасности. Южный ветер усилится, его порывы достигнут 15-20 метров в секунду. При этом на улице не слишком холодно: температура опускается до -3...-5 градусов, в некоторых районах региона - до -8 градусов.

По ожиданиям синоптиков сильный ветер скорее угрожает Тольятти и близлежащим районам. В области также возможен снег, соответственно - метель. При сильном ветре жителей просят быть осторожнее. Не стоит долго находиться рядом с плохо закрепленными конструкциями и старыми деревьями. Лучше не парковать вблизи деревьев машины.

Также жителей просят как можно меньше находиться на улице в такие моменты, а если такая необходимость есть, то проявлять бдительность.