В Самарской области работодатели признались в заинтересованности в бойцах студотрядов

Самарские студотряды - одни из лучших в стране

В Самарской области подвели итоги работы студотрядов в 2022 году. Сейчас движение охватывает более 2000 человек, штабы действуют на базе вузов, техникумов и колледжей. Сейчас руководство регионального отделения ставит задачу увеличить численность вовлеченных в работу студотрядов людей, чтобы войти в топ-3 рейтинга всероссийской организации. Есть и другие задачи.

- Необходимо сформировать реестр возможностей, специальностей, востребованных в различных отраслях, где бойцы студотрядов смогут себя реализовать, - обозначил одну из них руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

Сейчас представителям студотрядов доступно семь направлений работы. Высказали на заседании свое мнение и сами работодатели, которые высказали заинтересованность в таких нацеленных на успех кадрах.

- В 2023 году мы планируем вдвое увеличить количество студентов, которые будут привлечены на летнюю практику именно из студенческих отрядов, - поделился опытом своей компании заместитель генерального директора по правовым и кадровым вопросам ООО «НОВА» Дмитрий Журавлев.