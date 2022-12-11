Новогодние подарки будет дарить каждая вторая компания в Самаре

Бизнес на подарках немного сэкономит Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Самаре каждая вторая компания собирается дарить подарки детям сотрудников. Сотрудники получат новогодние презенты в 15% организаций. 20% решили порадовать и тех и других. Опрос, который позволил выявить такие данные, провела компания SuperJob. Опрашивали менеджеров по персоналу из Самары.

По данным исследователей, компаний, собирающихся дарить подарки и детям и взрослым, в этом году стало больше. А вот на корпоративных подарках клиентам и партнерам в этом году бизнес готовится сэкономить. Сюрпризы этим категориям готовят только 32% организаций.

Если судить по этим комментариям, популярные новогодние подарки в бизнес-среде - это сладости, алкоголь и календари. Немного реже выбирают в качестве подарка чай и кофе, а также продуктовые корзины. Небольшой процент опрошенных постарался подойти к делу креативно и подготовил в виде подарков варежки, елочные игрушки и сертификаты на различные услуги.