В Минздраве рассказали самарцам о пользе диспансеризации для раннего выявления в будущем опасных заболеваний

Диспансеризация - возможность выявить риски для здоровья Фото: Оксана ЗУЙКО

Жителям Самары рассказали о том, как важно вовремя найти и выявить смертельно опасные заболевания. В минздраве отметили, что все, что выявляется на ранней стадии, излечимо. И именно поэтому необходимо проходить диспансеризацию в оговоренном законом порядке и в необходимом количестве.

- Диспансеризация – это очень стройная система выявления факторов риска и раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, - объясняют специалисты.

На таком осмотре выявляют сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, болезни легких, диабет. И могут отследить их на стадии появления, или же отметить предрасположенность к заболеваниям. Записаться на диспансеризацию можно через колл-центр поликлиники или же сразу прийти в медучреждение.