В Самарской области диспансеризацию прошли уже более 30 тысяч пациентов одной из клиник

В регионе продолжается диспансеризация

В Самарской области продолжается проведение диспансеризации жителей. В этом году профилактическое обследование прошли уже более 30 тысяч пациентов городской поликлиники №1.

- В нашем учреждении эту работу реализует отделение медицинской профилактики. Чтобы пациентам было комфортнее, мы провели оптимизацию работы отделения с применением принципов бережливого производства, благодаря чему пропускная способность увеличилась почти в 2,5 раз, - рассказал главный врач Самарской городской поликлиники №1 Промышленного района Василий Милованов.

В этом году у 28 пациентов выявили злокачественные новообразования, причем у 26 - на первой-второй стадии. У 176 человек диагностировали сахарный диабет, у 59 - обструктивную хроническую болезнь легких. У 4,5 тысяч нашли повышенный риск развития хронических заболеваний и дали необходимые рекомендации. По результатам диспансеризации пациентов с рисками берут на учет и назначают им лечение. Такая профилактическая работа приносит плоды.

- В 2021–2022 годах среди наших пациентов почти двукратно снизилось число инфарктов, а также почти в два раза — случаи острого нарушения мозгового кровообращения, -рассказал главврач.