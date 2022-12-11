Жителям Самары устроят мастер-класс по переплету

Самарцев научат навыкам реставратора Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Самарской области жителей научат реставрации книг - проходить занятия будут в Самарской областной универсальной научной библиотеке раз в две недели. Специалисты покажут, как продлить жизнь любимому произведению, а гости смогут научиться реставрировать лист или самостоятельно создавать отдельный том книги, используя различные виды переплета.

Первый мастер класс пройдет 14 декабря, в 15:00 и на нем покажут, как восстановить мягкий переплет в домашних условиях. 28 декабря в 15:00 покажут мастер-класс по восстановлению пришедшей в негодность переплетной крышки. А 11 января в 15:00 можно будет своими руками создать блокнот или мини-книжку.

Участие в мастер-классе стоит 500 рублей, льготный билет стоит 400 рублей. Посетить можно как отдельные мастер-классы, так и взять абонемент на целый курс.