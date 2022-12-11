В Самарской области 11 декабря 2022 года коронавирусом заболели еще 185 человек

В Самаре доступна вакцинация Фото: Иван МАКЕЕВ

В Самарской области 185 человек заболели коронавирусом 11 декабря 2022 года. 25 из них попали в больницы из-за того, что симптомы заболевания были тяжелыми или из-за того, что у них были хронические болячки. 170 человек выздоровели, и был зафиксирован один смертельный случай.

Статистика в Самарской области не самая низкая, но сопоставимая по размерам с другими крупными соседними регионами. Кроме того, по данным Роспотребнадзора на территории Самарской области активизировался и грипп, причем гуляет опасный штамм "свиной грипп". Для того, чтобы не заболеть, жителей просят соблюдать личную гигиену, носить маски, пользоваться санитайзером, не ходить на работу или не отправлять детей в школу с симптомами болезни.

Также остается эффективной мерой профилактики вакцинация. Сегодня она проводится во всех лечебных заведениях города и области.